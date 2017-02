Le Label Cit’ergie récompense "une politique énergétique exemplaire et reconnue" à Venissieux

À l’occasion des assises européennes de la transition énergétique de Bordeaux, fin janvier, la Ville de Vénissieux a reçu le label Cit'ergie pour sa politique énergétique.



"Cette distinction confirme la mise en œuvre de plus de la moitié des possibilités d’actions et de progression dont notre commune a la compétence dans les domaines du développement territorial, du patrimoine de la collectivité, de l’approvisionnement en énergie, de la mobilité, de l’organisation interne et de la communication et coopération" selon la mairie.



Ce label est donné pour 4 ans sur la base d’un important travail de planification et de mise en œuvre d’actions concrètes.



Dans une démarche d’amélioration et d’effort continus, la Ville poursuit durablement ses objectifs et ses actions.



4 axes ont été définis pour le plan climat énergie 2016-2020: communiquer en mobilisant les citoyens, usagers et partenaires au Développement humain durable, aménager durablement, réduire les consommations d’énergie et augmenter l’efficacité énergétiqueet enfin, augmenter la part des énergies renouvelables