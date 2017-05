Le MRAP en colère contre la ville de Lyon

Le MRAP dénonce certaines expulsions



"Le maire de Lyon s'acharne sur les demandeurs d'asile" selon l'association.



Pour la troisième fois en deux mois, le maire de Lyon a demandé et obtenu du tribunal l'expulsion de demandeurs d'asile albanais "qui n'ont d'autre solution que dormir dans des parcs municipaux".



Après le square Baraban puis l'esplanade Mandela, c'est du parc Bazin "qu'une centaine de personnes dont de nombreux enfants va être jetée à la rue" dénonce le MRAP.



L'association indique que toutes ces personnes sont des demandeurs d'asile qui attendent que l'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) statue sur le demande.



"A ce titre, elles devraient être prises en charge par l'état comme l'exige la directive accueil qui engage la France".



Le Mrap dénonce "une gestion inhumaine et illégale des migrants par la préfecture du Rhône qui viole leurs droits en refusant de les héberger".



Le Mrap dit espérer que "cette politique de traque sans relâche des plus faibles mise en place par monsieur Collomb, soutien de la première heure de monsieur Macron, ne préfigure pas la politique du nouveau pouvoir à l'égard des migrants"