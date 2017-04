Le PCF appelle à une gauche rassemblée pour gagner sur la 2ème circonscription

Le PCF appelle à une gauche rassemblée pour gagner sur la 2ème circonscription : "il y a urgence à se rassembler !" estime Aline Guittard



Jean-Luc Mélenchon a totalisé 15 388 voix et 25,8 % des suffrages exprimés, se plaçant ainsi en 2ème position, sur cette circonscription lyonnaise



"Ce score élevé confirme ce que nous avons senti durant des semaines en rencontrant les électeurs sur tout le territoire qui constitue la 2e circonscription. Il confirme également qu’il existe bien une gauche alternative de progrès social dans notre pays, en capacité de répondre à nos besoins, d'améliorer nos conditions de vie et d'amener un nouveau souffle démocratique" souligne le PCF dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere.



"Cet excellent résultat est un atout pour affronter les dangers qui guettent notre République et construire la riposte."



Aline Guittard réitère son appel lancé dès dimanche dernier, à battre "le plus largement possible Marine Le Pen le 7 mai" lors du second tour de l'élection présidentielle en utilisant le bulletin de vote du « bankster Macron », et "à jeter les bases d'un rassemblement du peuple et de toutes les forces progressistes afin de gagner sur notre circonscription pour changer nos vies".



"L’addition des voix du Parti communiste, de France insoumise, écologistes, hamonistes, forces du Front de gauche, du NPA, de LO de créer les conditions d'une victoire populaire".



"Loin des querelles d’egos, il nous faut sans attendre nous retrouver pour travailler à élire un ou une député(e) qui sera en capacité de nous défendre et de faire partie demain d'une majorité de progrès social, solidaire et écologique, rassemblant des propositions communes portées par l'ensemble des candidats de gauche lors de ces élections présidentielles" souligne la candidate communiste de la 2ème circonscription.