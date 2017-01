Le PACTE DE PERFORMANCE en régions : les entreprises locales et les champions de demain main dans la main

Thierry BRAILLARD sera à Lyon ce mercredi 1er février pour présenter le pacte de performance



Lancé par le Président de la République, François Hollande, le 2 décembre 2014, à l’INSEP, le dispositif du Pacte de Performance repose sur un engagement mutuel de l’État, des entreprises et du mouvement sportif au service d’un projet commun



"Faire gagner nos sportifs, en sécurisant leur situation sociale et financière ; faire gagner nos entreprises, grâce aux valeurs du sport et à l’image des sportifs olympiques et paralympiques ; faire gagner la France, aux Jeux Olympiques et Paralympiques et sur la scène économique" selon le ministère.



Depuis 2 ans, ce dispositif a permis à une centaine d’entreprises de s’associer à près de 200 athlètes et est reconduit pour l’année 2017.



Pour son lancement au niveau local, Thierry Braillard vient dans son fief à Lyon pour rencontrer entreprises et sportifs afin de leur présenter le dispositif et de créer de nouvelles associations gagnantes.



A l’approche des Jeux olympiques et paralympiques d’Hiver de Pyeongchang 2018, un accent tout particulier sera mis sur les sportifs préparant cette échéance.



Avant ce « job dating » qui réunira des entreprises déjà présentes au sein du Pacte mais également de nouvelles arrivantes issues notamment de la filière Montagne, Maxime Thomas, pongiste handisport, signera un contrat avec l’entreprise « 6ème Sens Immobilier ».



Mélina Robert-Michon, médaillée d’argent à Rio, et Cyril Tommasone, gymnaste, seront notamment présents en tant que bénéficiaires du Pacte de Performance.