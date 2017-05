Le Père Devert décoré par la Ville de Lyon

Le Père Bernard Devert, Président-Fondateur d’«Habitat et Humanisme » il y a plus de trente ans (consacré entrepreneur social de l’année 2016 par le BCG Paris pour son engagement contre le mal logement et son esprit d’innovation) a été décoré ce mardi soir



La médaille de la ville de Lyon lui a été remise par Michel Le Faou, adjoint à l'Aménagement, à l'Urbanisme, à l'Habitat et au Logement, représentant Gérard Collomb.



Cette distinction honore les personnes ayant réalisé un acte remarquable pour la ville et la vie de la cité.



Habitat et Humanisme accompagne vers l’insertion plus de 4 000 personnes en situation de fragilité dans le Rhône. Plus de 21 000 ménages ont été logés et accompagnés en France depuis la création de l’association" rappelle la ville dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère