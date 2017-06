Le Périphérique Nord fermé 6 semaines cet été

A la suite de la catastrophe survenue dans le tunnel du Mont-Blanc en 1999, l’État a renforcé la réglementation en matière de sécurité dans les tunnels routiers.



La Métropole de Lyon a lancé depuis fin janvier 2016 les travaux de mise aux normes de sécurité des tunnels du BPNL : tunnel de Caluire, tunnel de Rochecardon et tunnel de la Duchère.



Du 17 juillet 5h au 28 août 6h, fermeture en continu jours et nuits de l'ex-TEO...Compte tenu de la complexité de certains travaux, notamment le changement total du concept de ventilation et de désenfumage ainsi que la remise à niveau des organes vitaux des tunnels (éclairage, vidéosurveillance, alarmes d’incident ou d’incendie, radio d’exploitation...), il est nécessaire de procéder à une fermeture complète - jours et nuits - pendant six semaines lors de l’été 2017.



Pour ces travaux, les systèmes en place (ventilateurs, stations de ventilation, système de supervision...) seront non opérationnels et imposent donc une fermeture totale des ouvrages durant 6 semaines



Les autres fermetures sont plus classiques et ne concernent que les nuits de 21h à 6h.