Le Tour de France débarque dans la région dimanche

Une trilogie d'ascensions classées hors catégorie se dresse devant le peloton du Tour, ce dimanche, dans la

9e étape menant à Chambéry (181,5 km), à la veille de la première journée de repos.



La première (côte des Neyrolles, 2e catégorie) des sept montées du parcours est programmée dès la sortie de Nantua, ville-départ des 181,5 kilomètres. Le col de la Biche, très pentu (10,5 km à 9 %), est situé au Km 67,5 et précède une descente technique qui conduit au spectaculaire Grand Colombier, escaladé cette fois par sa voie la plus raide dite la "directissime" (8,5 km à 9,9 %).



Au bas de la descente, le Tour passe à Culoz, où le Colombien Jarlinson Pantano s'était imposé l'an passé, et traverse la vallée pour s'attaquer à la

troisième ascension, le Mont du Chat, abordé par le marchepied de Jongieux

(3,9 km à 4,2 %).



Le col, emprunté par le récent Dauphiné, grimpe jusqu'à 1.504 mètres d'altitude, un belvédère juché au-dessus du lac du Bourget, au bout des 8,7 kilomètres de montée (à 10,3 %). La descente, sinueuse et rapide, et la partie de plat terminale, sur les 13 derniers kilomètres, conduisent à l'arrivée jugée dans le centre de Chambéry.



Le Tour vient pour la 3e fois dans la préfecture de Savoie (60.000

habitants). Mais Chambéry n'a encore jamais accueilli d'arrivée d'étape.



