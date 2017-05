Le Village des Recruteurs s'installe ce jeudi à Villeurbanne avec Lyon 1ère

En 2016, 3000 visiteurs s'étaient rendus sur ce village installé place Bellecour, dont le seul but est de mettre en contacts employeurs et candidats



« Le Village des Recruteurs » s’installera ce jeudi 18 Mai, de 9H00 à 17H00, pour une 3ème édition à Villeurbanne, avenue Aristide-Briand au pied du beffroi de l'Hôtel de Ville.



Ce village permet d’apporter une solution concrète, simple et efficace aux personnes en recherche d’emploi en leur permettant de passer directement un entretien avec les représentants des entreprises participantes.



Ce sont plus de 1000 offres d’emploi qui sont proposées et 500 offres de formation disponibles. Sur la dernière opération « Le Village des Recruteurs de Grand Lyon Métropole », 450 postes ont ainsi été pourvus.



Organisé par l’agence Aglaé, en partenariat avec la ville de Villeurbanne et les principaux partenaires et acteurs de l’Emploi (Pôle Emploi, la Mission Locale, LADAPT, AGEFOS, le FORCO), cette opération réunira cette année 25 entreprises qui recrutent, 9 agences d’emploi/d’Intérim, 12 organismes de formation pour proposer aux personnes en recherche d’emploi des solutions concrètes pour trouver un emploi ou une formation leur permettant d’accéder par la suite à un emploi.



4000 personnes en recherche d’emploi sont attendues pour cette édition villeurbannaise.



Pour participer, rien de plus simple : imprimer son CV en multi exemplaires, et venir à la rencontre des RH et organismes de formation présents.



L’accès est gratuit pour toutes et tous.



Lyon 1ère, la radio de l'info et de l'éco, sera en direct toute la journée depuis le Village des Recruteurs. Gaële Beaussier recevra de nombreux recruteurs: chefs d'entreprises, responsables RH, cabinets de recrutement. A suivre sur 90.2 et sur nos applis mobiles



Notez qu'un journal de l’opération est édité à 10 000 exemplaires, présentant chacun des partenaires et « Recruteurs » présents sur l’événement. Ce journal est à la disposition des personnes en recherche d’emploi.