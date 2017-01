Le château de Divonne-les-Bains ravagé par un incendie

Le château de Divonne-les-Bains, transformé en hôtel-restaurant de luxe et emblème de cette ville thermale de l'Ain à la lisière de la Suisse, a été ravagé par un incendie mercredi soir, sans faire de victimes



Les clients et le personnel ont pu être évacués vers 19h00. Une soixantaine

de pompiers ont été mobilisés pour lutter contre le sinistre. Les dégâts sont très importants. Ainsi, la toiture du château, datant du XVIIIe siècle, est

partie en fumée, ont ajouté les pompiers, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



L'incendie, "considéré comme éteint", se serait déclaré dans une chambre au

deuxième étage du château et s'est rapidement propagé à la toiture, précisent les pompiers.



Le château de Divonne-les-Bains, à quelques kilomètres du lac Léman et de Genève, a été construit sur les ruines d'un ancien château fort du Moyen Age.







