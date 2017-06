Le département traque le moustique tigre

Le Département du Rhône intervient dans la lutte contre les nuisances, mais également contre la transmission des maladies transmises par le « moustique tigre ».



La collectivité agit sur le terrain via son opérateur, l’Entente Interdépartementale pour la démoustication Rhône-Alpes (EIRAD).



L'Aedes albopictus, plus connu sous le nom de "moustique tigre", fait l'objet d'une surveillance particulière car il est un vecteur potentiel de maladies virales comme le chikungunya, la dengue ou le virus Zika.



Installé depuis 2004 dans le Sud de la France, il remonte progressivement sur le territoire ; il est considéré aujourd'hui comme implanté dans le Rhône.



De ce fait, le Département du Rhône est particulièrement impliqué dans la lutte contre la prolifération du moustique tigre.



De mai à novembre, il intervient ainsi via son opérateur l'EID Rhône-Alpes, chargé du réseau de surveillance du moustique, et habilité à réaliser deux types de traitement de démoustication : l'éradication des larves grâce à un traitement larvicide biologique, rapide et écologique, répandu dans l'eau., la lutte contre les moustiques adultes par l'épandage aérien de produits phytosanitaires (uniquement mis en œuvre si risque sanitaire).



L'ensemble du territoire départemental est concerné par l’action du Département du Rhône de surveillance et de lutte contre le moustique tigre.



Si nécessaire, il faut alerter : n’hésitez pas à contacter le numéro vert 0800 869 869 (appel gratuit), dès que vous avez le moindre doute sur la présence du moustique tigre sur le territoire