Le funiculaire de Fourviere fermé pendant deux semaines

Du 10 au 29 avril inclus le funiculaire de Fourviere sera à l'arrêt pour des travaux obligatoires de maintenance annuelle



Ces travaux comprennent la vérification des systèmes de freinage, des voies et du tunnel

Objectif: LR maintien de la conformité avec les réglementations en vigueur pour ce genre d'équipement.



Pendant cette période, l’accès à la station Fourvière sera possible par le funiculaire St-Just puis par une navette « bus relais » entre St-Just et Fourvière.



Cette navette circulera tous les jours de 6h00 à 22h00 avec des départs toutes les 15 minutes le matin et en soirée, et toutes les 7 minutes l’après-midi (de 14h00 à 18h00)