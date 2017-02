Le label iniative d’excellence décerné à l’université de Lyon

Après deux échecs, l'Université de Lyon vient enfin d'obtenir le label IDEX.



Lors d'une audition finale, Khaled Bouabdallah, président de l'Université de Lyon, a notamment présenté le projet d'université intégrée, devant un jury international.



Cette labellisation IDEX s’inscrit dans la trajectoire du site Lyon Saint-Étienne, et couronne près de trois années de travail collégial piloté par le Bureau de l’Université de Lyon.



Cette dernière évoque "un succès collectif grâce à la large implication de l’ensemble des établissements et de leurs personnels, des communautés académiques, des acteurs politiques du territoire, de l’ensemble du monde socio-économique, et des étudiants eux-mêmes".



Jean-François Pinton, porteur du projet IDEXLYON, remercie l’ensemble des soutiens et exprime le voeu d’un effet d’entrainement : « Ce très beau succès d’aujourd’hui sera sûrement suivi par beaucoup d’autres. Nous restons en effet bien déterminés à nous inscrire dans notre ambition d’excellence partagée, pour un IDEX au bénéfice de tous. La pertinence et la qualité académique, l’impact des actions pour nos futurs étudiants et chercheurs, l’inscription dans des dynamiques internationales… "



"En rejoignant les sites labellisés IDEX, l’Université de Lyon acquiert également la responsabilité et l’honneur de participer à la visibilité internationale et au rayonnement de l’enseignement supérieur et de la recherche française dans le monde. C’est également pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes une belle réussite avec trois sites labellisés"



Pour le Président de l’Université de Lyon, Khaled Bouabdallah, « cette distinction reconnaît l’Université de Lyon comme un site académique d’excellence à vocation internationale ; elle va nous permettre de disposer de moyens supplémentaires au service de projets innovants, d’actions nouvelles à forte valeur ajoutée, et confirme notre projet de grande université intégrée à horizon 2020 ».



Un événement de lancement IDEXLYON aura lieu courant avril 2017, pour annoncer les grandes lignes du plan d’actions et les échéances à court, moyen et long termes induites par ce succès. Une étape, car « si cette reconnaissance est une grande satisfaction, elle n’est pas une fin en soi, elle nous engage dans un nouveau devoir d’exemplarité et de démonstration de notre capacité à innover, à accroître notre visibilité et à évoluer vers un modèle d’organisation pertinent et novateur » ajoute le Président.



Des échanges avec l’Agence nationale de la recherche (ANR) et le Commissariat général à l’investissement (CGI) auront également lieu au cours des prochaines semaines pour élaborer la convention IDEX.



Gérard Collomb, Président de la Métropole de Lyon, a réagi au succès du projet IdexLyon



« Une véritable reconnaissance du poids scientifique et académique du site lyonnais qui rejoint ainsi le peloton de tête des meilleures universités de rang mondial" estime le maire de Lyon dans un communiqué adressé a la redaction de Lyon 1ere



"Comme vous le savez, je suis intimement convaincu que l’avenir de Lyon dépendra de la qualité de son enseignement supérieur et de sa recherche et de notre capacité à nous adapter à la nouvelle donne mondiale. L’IDEX offre à Lyon des moyens et une visibilité à la hauteur de son excellence, qui lui permettront de relever le défi de l’innovation » a conclu Gérard Collomb.