Le match contre Les Pionniers de Chamonix-Morzine et le LHC Les Lions interrompu

Alors que le score était de 1-1 à la fin du T2, le match a été arrêté à cause d’un problème de glace.



Le premier tiers est difficile pour Les Lions. Face à une équipe pleine d’envie et portée par la volonté de poursuivre sa série de victoire devant son public, les gones peinent et souffrent.



Mais, grâce à une défense solide et un Sébastien Raibon sérieux, ils parviennent à tenir le score vierge et à se procurer quelques occasions.



Cependant, ce sont logiquement les Pionniers qui vont ouvrir le score grâce à Moffat à 5 minutes de la fin de la période.



Proche d’encaisser un second but, Les Lions parviennent à conserver cet écart d’un but au retour aux vestiaires. 1-0 pour les locaux à la fin du T1.



Avec un visage plus conquérant, les hommes de Mitja Sivic mettent plus de pression sur la cage Savoyarde.



Après un petit peu plus de 5 minutes de jeu, ils parviennent finalement à égaliser sur un but de Vikhael To-Landry, assisté par Valentin Michel.



Loin d’être abattus, les Pionniers reprennent le fil de leur match et se créent de nouvelles occasions dangereuses. Dominateurs, ils manqueront d’efficacité et ne parviendront pas à reprendre l’avantage. Les deux équipes sont dos à dos à l’aube de la dernière période du match.



Malheureusement, il n’y aura pas de dernière période à Chamonix. A cause d’un problème de glace rendant la pratique du hockey dangereuse, le match est d’abord interrompu puis finalement arrêté.



La Fédération Française de Hockey sur Glace doit se prononcer quant à l’issue de la rencontre....