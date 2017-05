Le nouveau Premier Ministre illustre "la volonté de rassembler" selon Gérard Collomb

Gérard COLLOMB se félicite de la nomination d’Edouard Philippe comme Premier ministre.



"Maire du Havre, il connait en effet les préoccupations quotidiennes des français et saura répondre à leurs attentes" commente le sénateur maire PS de Lyon dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere



Pour Gérard Collomb, le nouveau 1er ministre "illustre la volonté du Président de la République de rassembler largement tous nos concitoyens pour donner un nouvel élan à la France."



"La campagne électorale dernière a révélé la profondeur des fractures que traverse notre pays, la désespérance qui avait gagné un certain nombre de français. Mais elle a aussi montré qu’il y avait dans notre pays beaucoup d’énergie, de volonté, de renouveau"



Collomb estime qu'il "faut savoir les mobiliser....pour aller à nouveau de l’avant et redonner confiance aux français".



On connaîtra ce mardi en fin de journée la composition du nouveau gouvernement: Gérard Collomb est pressenti pour y occuper une bonne place. Reste à savoir laquelle...