Le nouveau site internet Art et histoire Auvergne-Rhône-Alpes est en ligne

C'est le site qu'il faut consulter Si vous êtes passionnés de patrimoine ou Si vous avez une recherche précise à effectuer dans le cadre d'études par exempleLa Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC) anime et soutient le réseau de 20 territoires labellisés Villes ou Pays d'art et d'histoire (Vpah).Ce label est attribué par l’État aux collectivités territoriales qui s’engagent dans une politique de valorisation de leurs patrimoines et de la qualité architecturale et paysagère.Favoriser la découverte du patrimoine via les outils numériques, c'est l'un des objectifs....Mis en ligne fin 2015, le site fait peau neuve au printemps 2017 et concerne désormais l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes riche de 20 Vpah.Conçu et coordonné par la DRAC, en étroite collaboration avec les animateurs des Vpah, Art et histoire en Auvergne-Rhône-Alpes met en avant l'offre et les contenus culturels de ces territoires grâce à une sélection de ressources patrimoniales.Une offre numérique accessible à tousen priorité aux enseignants, aux élèves de collège ou lycée notamment dans le cadre de l'éducation artistique et culturelleUn site accessible aussi à tous les publics curieux de patrimoine historique, industriel, rural, mémoriel, paysager, d’architecture contemporaine.Explorer, situer, localiser, questionner, partager, contacter,.…La navigation est conçue pour favoriser les croisements entre les ressources, les périodes, les thèmes, les lieux.Elle valorise un réseau Vpah particulièrement riche et dynamique en Auverge-Rhône-Alpes en permettant d’aborder le patrimoine dans toute sa diversité et son histoire.Elle privilégie également un contact avec les professionnels pour notamment l’organisation d’actions en direction du jeune public. Elle donne enfin une priorité à l’image par l’accès à 2000 visuels invitant à des découvertes parfois surprenantes.