Le patron d'un abattoir de la Loire condamné pour "détention arbitraire" d'un salarié

La cour d'appel de Lyon a condamné le président du groupe d'abattage Despinasse Viande, à La Talaudière (Loire), et son DRH à des peines de prison avec sursis pour "détention arbitraire" d'un salarié, qu'ils suspectaient de vol.



Dans son jugement, la cour reproche

aux deux dirigeants d'avoir "usurpé la qualité d'officier de police judiciaire".



Laurent Despinasse, 36 ans, qui dirige le groupe ligérien d'abattage

d'animaux et de commercialisation de viande, a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende.



David Touron-Fernandez, 44 ans, directeur des ressources humaines de cette entreprise qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 180 millions d'euros, a pour sa part été condamné à un mois de prison avec sursis.



Le 24 janvier 2013, les deux hommes avaient mené une "enquête interne"

après avoir constaté le vol de pièces de viande dans l'entreprise depuis

plusieurs mois.



Dans un bureau plongé dans le noir, ils avaient retenu et interrogé durant

trois heures, jusqu'à 23H30, un employé du service de nettoyage qu'ils

suspectaient de participer aux vols et lui avaient pris son téléphone portable.



"En première instance et en appel, les deux hommes n'ont pas exprimé de

regrets ni d'excuses envers leur ex-salarié qui, depuis quatre ans, est en

arrêt maladie à la suite des pressions psychologiques exercées", a déploré

l'avocate de ce dernier, Me Sophie Mathieu.



L'employé, mis hors de cause pour les vols, a rapporté à l'audience avoir

totalement paniqué lorsque ses patrons lui auraient déclaré: "C'est fini pour toi."





Avec AFP