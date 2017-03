Le pluralisme d'idées n'est pas pleinement accepté par tous" Christiane Taubira à propos de son éviction de la Sallé des Rancy

Dans le cadre de la promotion de "Nous habitons la Terre", une rencontre devait être organisée à la Maison pour tous Sallé des Rancy, à Lyon.



À la demande de la mairie de Lyon, elle a été toutefois été annulée au motif qu'il s'agissait d'une réunion à caractère politique.



"Nous regrettons vivement cette décision prise d'autorité, puisque cette rencontre n'est ni un meeting politique ni une conférence partisane. Il s'agit d'une manifestation littéraire, organisée par la Librairie du Tramway, comprenant une séance de dédicaces du dernier ouvrage de Christiane Taubira, Nous habitons la Terre, qui participe au débat d'idées et qui se tient en dehors de toute campagne" commentent l'ex-ministre et son éditeur.



Christiane Taubira rappelle que, "si ses engagements sont connus et assumés, elle n'occupe aucun rôle officiel. La publicité a été assurée par les seuls organisateurs. Toute référence aux comptes de campagne relève précisément d'excès habituels de campagne électorale".



"Un simple contact avec les éditions Philippe Rey ou avec Christiane Taubira aurait permis à la mairie de Lyon de s'assurer de la nature de l'événement. Cet échange n'a manifestement pas été jugé utile." écrivent les deux parties dans un communiqué adressé a la redaction de Lyon 1ère.



La rencontre aura finalement lieu au grand amphithéâtre de l'Université Lyon 2.



"Tout cela n'est donc que péripétie mais démontre combien le pluralisme d'idées n'est pas pleinement accepté par tous".