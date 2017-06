Le préfet du Rhône active le niveau 3 « alerte canicule »

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule en raison d’un pic de chaleur.



La chaleur va s’intensifier à partir de mardi 20 juin 2017 pour plusieurs jours. Les températures minimales nocturnes ne descendront pas en dessous de 20°C et les températures maximales dépasseront 34°C.



Le préfet du Rhône active à compter du mardi 20 juin le niveau 3 « alerte canicule» du Plan canicule.



Le niveau 3 conduit l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes et les acteurs locaux (maires, établissements de santé et médico-sociaux, services d’urgence et de secours…) à organiser la montée en charge du dispositif préventif et opérationnel pour la prise en charge des personnes vulnérables.



Les décisions mises en œuvre par le préfet seront révisées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques et des indicateurs de l’activité sanitaire



Cet épisode de juin 2017 survient précocement dans la saison. De ce fait, la période scolaire n’étant pas terminée, de nombreuses sorties scolaires et sportives sont prévues par les établissements.



La Préfecture et l’ARS souhaitent rappeler aux parents et aux encadrants les mesures de prévention indispensables pour éviter les coups de chaleur qui peuvent avoir des conséquences graves et notamment :

limiter les sorties aux lieux ombragés et aérés, proposer les activités physiques le matin, s’assurer que tous les enfants disposent d’un chapeau clair, mouiller les enfants (avant-bras, nuque et visage notamment), les faire boire très régulièrement.



Il est rappelé également aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, les nourrissons, les jeunes enfants, personnes handicapées, ou malades à domicile, personnes dépendantes) et à leurs proches, les conseils utiles en cette période de fortes chaleurs



maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais);



buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ;



mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;



rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;



passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, musée, bibliothèque municipale, supermarché...) ;



évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique ;



pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osez demander de l’aide ;



demandez conseil à votre médecin traitant, tout particulièrement en cas de maladie chronique ou de traitement médicamenteux régulier.



Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation



• Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle

à se déplacer.

• Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions.

• Nausées, vomissements, diarrhée, soif.

• Crampes musculaires.

• Température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C).

• Agitation nocturne inhabituelle.



Les employeurs sont incités à prendre les mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs de leurs établissements (aménagements d’horaires, limitation ou report des activités susceptibles d’avoir un effet délétère sur la santé de leurs travailleurs : port de charge, exposition au soleil aux heures les plus chaudes, etc.)



Une plate-forme téléphonique, accessible au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 9h à 19h) permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles.



Pour toute information complémentaire :

Site internet de la préfecture : www.rhone.gouv.fr

Site internet de l’ARS : www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Site du ministère chargé de la Santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/

Site de Météo France : www.meteofrance.com