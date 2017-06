Le score de LREM, "signe d'une réelle adhésion aux réformes" (Collomb)

Le score du parti du président Emmanuel Macron, arrivé largement en tête dimanche du premier tour des législatives, est "le signe d'une réelle adhésion aux réformes que nous avons commencé à mettre en

oeuvre", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.



Selon le ministre, qui s'exprimait depuis la place Beauvau, le succès des

candidats de la République en marche est un "phénomène qui s'observe partout.



Dans les métropoles, comme dans les villes moyennes, dans les zones rurales comme dans les communes de la France périurbaine, j'y vois le signe d'une réelle adhésion aux réformes qu'avec le Premier ministre et ce gouvernement, nous avons commencé à mettre en oeuvre".



"C'est aussi un encouragement à poursuivre le rassemblement, à rassembler sans sectarisme, à associer toutes celles et tous ceux qui veulent faire progresser la France", a ajouté Collomb.



Il a cependant déploré la forte

abstention, "résultat de la crise de confiance qu'a traversé notre pays depuis plusieurs années".



Vers 22h45, sur 91,3% des bureaux de vote, la participation "s'élève à

48,7%, ce qui signifie que plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter.

Cette donnée doit nous interroger", a affirmé Gérard Collomb.



"Cela traduit aussi sans doute la volonté, une fois le président élu, d'un

certain nombre d'électeurs qui n'avaient pas voté pour lui lors des élections présidentielles, de lui donner toute sa chance pour faire repartir le pays", a-t-il commenté.



Selon les estimations par sièges des sondeurs, le mouvement présidentiel,

la République en marche (REM), et son allié du MoDem raviraient dimanche

prochain entre 390 et 445 des 577 sièges à l'Assemblée nationale, culminant très nettement au-dessus de la majorité absolue (289 élus).