Le téléphérique du Mont-Blanc rouvre jeudi, neuf mois après une avarie

Le téléphérique du Mont-Blanc qui était resté bloqué en septembre, obligeant des touristes à passer une nuit au-dessus du vide, va être remis en service jeudi après une révision de son fonctionnement, a annoncé mercredi la préfecture de Haute-Savoie.



L'événement avait fait les gros titres par la renommée du massif alpin, les

nationalités diverses des 33 vacanciers contraints d'attendre la remise en

route de l'appareil et la virtuosité des secouristes qui avaient hélitreuillé

ou descendu en rappel 77 autres personnes coincées dans les cabines.



Le Panoramic Mont-Blanc, remontée mécanique longue de 5 km, relie

l'Aiguille du Midi (3.842 mètres) à la Pointe Helbronner (3.462 mètres) en

surplombant parfois de 400 mètres la Vallée Blanche et le glacier du Géant,

itinéraires prisés de haute montagne.



Le 8 septembre 2016 avait eu lieu la conjonction "exceptionnelle" du

croisement de trois câbles et de la panne du moteur de secours côté italien, qui aurait pu les décroiser.



La ré-ouverture de l'installation avait été subordonnée "au renforcement du

mode secours et à certains aménagements en gares et cabine", a rappelé la préfecture dans un communiqué.



L'étude menée par la Compagnie du Mont-Blanc a débouché sur plusieurs

modifications: l'accélération en sortie de station est désormais "plus douce

pour limiter les mouvements de câbles", la "capacité du moteur de sauvetage en gare Hellbronner a été augmentée et un second treuil a été ajouté" pour faciliter un éventuel décroisement.



"Les kits en cabine ont été complétés", avec des sacs de survie comprenant

des vêtements chauds et des vivres, a ajouté la préfecture.



Lors de l'avarie, des kits étaient incomplets et certains "naufragés du

vide" avaient eu froid et faim durant cette longue nuit où les températures

avaient flirté avec le 0 degré.



En parallèle, "un plan ultime de secours a été élaboré par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix, en étroite collaboration avec la Compagnie du Mont-Blanc, en cas d'avarie technique prolongée".



A défaut de pouvoir recourir à une évacuation héliportée, en raison des

conditions météorologiques ou de la nuit comme en septembre dernier, le PGHM a "testé avec succès un dispositif innovant de chariots motorisés permettant d'acheminer des secouristes dans chaque train de cabines".



Ces chariots seront "stockés dans les gares" et "permettront aussi au

personnel de la Compagnie du Mont-Blanc d'accéder au pylône suspendu pour des interventions techniques", a conclu la préfecture.





