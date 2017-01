Le temps mardi : le froid encore plus vif à Lyon

Le froid sera encore plus vif mardi sur

l'hexagone



Le mistral soufflera à des vitesses allant de 80 à 100 km/h du Languedoc-Roussillon à la vallée du Rhône.



Du Massif Central aux Alpes du nord et aux frontières allemandes, le ciel sera majoritairement nuageux. Les sommets seront dégagés mais en dessous de 1.500 m, le ciel sera plus encombré et il y aura des chutes de neige éparses.



De fortes gelées sont attendues

sur la moitié est avec des températures comprises entre -5 et -10 degrés, -1 et -5 ailleurs.



En journée, il fera entre 0 et -3 degrés. La bise de nord-est accentuera nettement l'impression de froid.