Le tueur de la Drôme a fait un quatrième mort

Le tueur de la Drôme a fait une quatrième victime lors de sa cavale sanglante. La sexagénaire, frappée sauvagement à la tête lundi à coups de pierre, a succombé à ses blessures.



Il s'agit désormais d'un quadruple meurtre auquel s'ajoute une tentative

d'homicide volontaire, a déclaré à l'AFP le procureur de la République de

Valence, Alex Perrin, qui ouvrira vendredi une information judiciaire et

désignera deux experts psychiatres.



Cette femme de 65 ans avait été violemment frappée à la tête, lundi matin, devant un centre commercial à Orange (Vaucluse), lors de la cavale du

meurtrier présumé, qui avait alors aussi blessé au couteau deux autres

personnes, dont une grièvement.



La sexagénaire, qui n'avait jamais repris connaissance depuis, est décédée jeudi en début d'après-midi à l'hôpital nord de Marseille.



Âgé de 23 ans, le meurtrier présumé, un Français d'origine malienne, avait

été interpellé quelques heures plus tard à la gare TGV d'Avignon.



Mutique depuis, le jeune homme, connu de la justice, avait été hospitalisé d'office en psychiatrie, son état ayant été jugé incompatible avec une garde à vue.



La justice le soupçonne d'avoir tué pour des motifs obscurs trois personnes âgées, dans la nuit de dimanche à lundi, à Chabeuil et Montvendre, dans la périphérie de Valence.



La première victime, une femme de 80 ans, avait été découverte au petit

matin par ses proches, sauvagement poignardée, dans sa maison de Chabeuil, où elle vivait seule et dont une fenêtre avait été fracturée.



A 4 kilomètres de là, à Montvendre, un couple de personnes âgées de 75 ans

avait été retrouvé sans vie par leur fils, à 07H30, à leur domicile, théâtre

de "violence" et de "rixe", selon les enquêteurs.



Le meurtrier présumé avait alors pris la fuite en volant leur véhicule, une Citroën C3, comme en témoignent les images devidéosurveillance.



Le parquet de Valence devrait désigner vendredi deux experts psychiatres

afin de déterminer la responsabilité pénale du meurtrier présumé. Mais les

résultats de leur étude ne seront "pas connus avant plusieurs mois", a mis en

garde le procureur.



Les experts "vont peut-être conclure à l'altération ou l'abolition du

discernement, à une responsabilité pénale ou pas, mais, dans tous les cas il y aura une contre-expertise", a expliqué le magistrat.



Avant son équipée meurtrière, le jeune homme qui circulait sans billet dans

le train et avait provoqué des incidents durant le trajet, avait été débarqué

à deux reprises, dimanche, en gare d'Avignon, puis en gare de Valence.



A sa demande, les pompiers l'avaient déposé aux urgences du centre

hospitalier de Valence, d'où il s'était enfui sans avoir été examiné par un

médecin.



Originaire de Beauvais, le meurtrier présumé avait été précédemment

condamné pour des délits non précisés, lorsqu'il était mineur. Depuis sa majorité, il avait à nouveau été condamné à quatre reprises, essentiellement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, selon le procureur.



Il était sorti du centre pénitentiaire de Fresnes le 1er septembre après

avoir purgé deux condamnations à quatre mois et trois mois d'emprisonnement.



Les obsèques du couple de Montvendre seront célébrées vendredi à 14H30 dans l'église du village, tandis que celles de l'octogénaire auront lieu le matin dans sa commune.