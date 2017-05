Législatives: 3 gros soutiens pour NPG dans la 1ère circonscription

Nathalie PERRIN-GILBERT annonce 3 soutiens de poids à sa candidature aux législatives dans le 2ème circonscription



L'ancien president PS de Rhône-Alpes, Jean-Jack QUEYRANNE, le député sortant PS de la circonscription Pierre-Alain MUET, et l'ancien ministres Charles FITERMAN, apporteraient "un soutien sans réserve" à la candidature de Nathalie PERRIN-GILBERT



"Un soutien d’autant plus important qu’il s’inscrit dans la droite ligne d’élus ayant porté haut les valeurs de la gauche, de l’écologie, et de l’intégrité en politique" selon la Maïté des Pentes





Pour Pierre-Alain MUET, Député PS sortant de la 2ème circonscription : “Pour garder cette circonscription à gauche, il faut des convictions et du courage, et Nathalie PERRIN-GILBERT démontre qu’elle a les deux ; je l’ai vu constamment lors des combats que nous avons menés ensemble, notamment sur les droits fondamentaux, la justice sociale ou le droit d’asile. Elle porte aujourd'hui haut l'héritage du socialisme.”





Jean-Jack QUEYRANNE, ancien Ministre et Président de la Région Rhône-Alpes : “Nathalie PERRIN-GILBERT est une belle personnalité. Elle a du tempérament, du courage, de vraies convictions de gauche. Elle refuse les compromissions et agit sans faiblesse. A l’Assemblée nationale, elle fera entendre une parole forte et libre. Son élection à Lyon sera un gage de pluralisme citoyen dont notre ville a bien besoin.”





Pour Charles FITERMAN, ancien Ministre PCF de François Mitterand: "Je souhaite apporter un soutien enthousiaste et chaleureux à Nathalie PERRIN-GILBERT, qui défend aujourd'hui les convictions que je porte de longue date. Son programme, clair et fort, est le plus à même de rassembler la gauche aujourd'hui et de la reconstruire demain, en portant un message d’espérance sociale.”