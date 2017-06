Législatives: 40,75% de participation à 17H00, en fort recul par rapport à 2012 (42,34% dans le Rhône)

Le taux de participation au premier tour des élections législatives en métropole atteignait 40,75% dimanche à 17H00, selon le ministère de

l'Intérieur, en fort recul, de près de huit points, par rapport au premier

tour des législatives de 2012 à la même heure (48,31%).



Comme c'est toujours le cas, la participation est largement inférieure à celle enregistrée, à 17H00, au premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril (69,42%).



L'abstention finale atteindrait un taux record de 50 à 51%, selon des

estimations publiées dimanche par quatre instituts de sondage. Si ces chiffres étaient confirmés, il s'agirait d'un record depuis le début de la Ve

République en 1958.



Le taux de participation final avait été de 57,22% au premier tour des

législatives de 2012, et de 77,77% à celui de la présidentielle 2017.



Dans le Rhône, à 17h, le taux de participation est de 42,34%, un peu meilleure qu'au niveau national. C'est en tous cas 7 points de moins par rapport au premier tour des législatives de 2012.



En 2007 au premier tour, la participation était à peine meilleure avec 43,66%.



