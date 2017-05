Législatives: Braillard lance sa campagne sans attendre l'investiture EM, Bonnell en colère

Les cartons d'invitation sont partis: Thierry Braillard invite ses soutiens ce soir au 10 rue des Basses Verchères, l'adresse retenue dans le 5eme pour lancer sa campagne.



Une soirée "conviviale" à laquelle on a peu de chances de croiser le maire d'arrondissement, Thomas Rudigoz.



Les 2 élus sont candidats à l'investiture du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron.



La tension entre les 2 hommes est palpable: lors de la marche de soutien à Macron samedi, Braillard a choisi la rive sud de la darse, Rudigoz la rive nord.



Le secrétaire d'état et le maire du 5eme sont ensuite restés à distance respectable.



Thierry Braillard se présente comme le député de la 1ère circonscription du Rhône, siège qu'il avait dû rapidement abandonné pour devenir ministre.



"J'ai décidé de me porter candidat pour le renouvellement de mon mandat. Les résultats du scrutin du 23 avril dernier nous confirment l'aspiration de nos concitoyens à une société progressiste, ouverte et fraternelle. Le second tour de l'élection présidentielle doit nous permettre de faire barrage au Front National et de nous rassembler largement derrière la candidature d'Emmanuel Macron" écrit Thierry Braillard "votre député"



Reste que le candidat n'a pour l'instant que l'investiture du PRG et du PS



Les investitures En Marche n'ont pas encore été rendues publiques