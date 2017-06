Législatives: "Collomb joue les guides de luxe" Vincendet et Meunier

La visite ce jeudi a Lyon de Gérard Collomb dans l'est-lyonnais pour faire campagne n'est pas du goût des Républicains



"En pleine menace terroriste

le Ministre de l’Intérieur est en campagne dans l’est lyonnais



Le ministre de l'intérieur est venu soutenir deux candidates « LREM » sur les 7éme et 13eme circonscriptions.



"Ces deux candidates ont refusé tout débat avec nous, violant allègrement le principe même de la démocratie et insultant le pouvoir législatif auquel elles aspirent" soulignent les candidats Mes Républicains qui leur feront face dimanche..



"A l’heure où tous les pays d’Europe sont frappés par le terrorisme, à l’heure où la menace n’a jamais été aussi importante, le Ministre de l’Intérieur, numéro 2 du Gouvernement, s’offre un déplacement de campagne pour accompagner et soutenir deux candidates" soulignent Philippe Meunier et Alexandre Vincendet dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



"Gérard Collomb joue les guides de luxe pour deux candidates qui ne connaissent pas nos territoires, nous espérons qu’il parlera aussi à leur place étant donné qu’elles ne souhaitent jamais s’exprimer, surtout face à un contradicteur."



Les deux candidats LR s'étonnent que "Collomb mobilise à cette occasion un dispositif policier très important pour ces déplacements, dispositif qui pourrait sans doute être affecté à la protection de nos concitoyens"