Législatives...Il est possible de voter par procuration

Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.



Tout électeur qui souhaite participer au vote mais qui ne pourrait se déplacer ou être présent dans sa commune d'inscription électorale à ces dates pourra voter par procuration en choisissant un autre électeur pour accomplir à sa place les opérations de vote.



L’établissement de la procuration est possible si le mandant (l’électeur qui donne procuration) et le mandataire (la personne qui votera) sont inscrits dans la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.



La procuration doit être parvenue à la commune du mandant avant le jour du scrutin. Le mandant doit prendre en compte les délais pour acheminer et traiter la procuration.



Le mandant remplit le formulaire et l’apporte personnellement au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail. Il sera daté et signé sur place devant l’autorité compétente.



Le formulaire CERFA de demande de vote par procuration peut être téléchargé sur le site internet : www.service-public.fr .



Les électeurs qui ne sont pas équipés d’un ordinateur connecté à internet et d’une imprimante pourront toujours obtenir un formulaire de demande de vote par procuration (volet cartonné) auprès du tribunal d’instance ou du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu de travail et le remplir de façon manuscrite.



La procuration peut-être demandée le plus tôt possible, et à tout moment de l’année. En tout état de cause, elle doit être parvenue à la commune du mandant avant le jour du scrutin. Le mandant doit prendre en compte les délais pour acheminer et traiter la procuration.



N’attendez-pas le dernier moment !