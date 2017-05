Législatives: Le Gram et le PCF annonce un ticket NPG-Guitard

"Pour une victoire de la gauche" dans la 2ème circonscription du Rhône, les communistes et Ensemble ! rejoignent Nathalie PERRIN-GILBERT.



"Convaincus qu’il existe une réelle alternative au néolibéralisme destructeur des solidarités et de la planète, convaincus aussi que la gauche divisée ne gagne pas, il est de notre responsabilité de permettre l’élection du plus grand nombre de députés possible pour défendre les valeurs communes des projets de Jean-Luc MELENCHON et Benoit HAMON" soulignent les 3 parties dans un communiqué.



Les communistes et Ensemble ! affirment "rejoindre la dynamique enclenchée par la candidature de Nathalie PERRIN-GILBERT dans la 2ème circonscription du Rhône, autour d’un projet humaniste, social, écologique et citoyen".



L’appel est aussi lancé aux insoumis, écologistes, "socialistes en rupture" pour "venir renforcer cette perspective de victoire".



En 2014, c’est la liste Lyon citoyenne et solidaire, réunissant le GRAM et le Front de gauche qui avait emporté la victoire dans le 1er arrondissement, permettant à NPG de retrouver son fauteuil de maire.



Pour Nathalie PERRIN-GILBERT, candidate du GRAM : « Forte de ce travail et de cette histoire en commun, de cette expérience du terrain, je suis fière de retrouver Aline GUITARD, qui sera ma suppléante, mais aussi tous les hommes et les femmes engagées au sein d’Ensemble! et du PCF"



Son objectif affiché: "franchir une nouvelle étape dans la reconstruction de la gauche, dans le respect de l’identité de chacun"