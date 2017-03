Législatives: accord entre UDI et LR dans la 7ème circonscription

Ghislaine Durand, investie par le Parti Radical et l’UDI et Alexandre Vincendet, investi par les Républicains pour les législatives dans la 7ème circonscription ont décidé de faire cause commune.



"La droite et le centre doivent impérativement pouvoir être présents au second tour et une dispersion des voix au premier ferait prendre un risque trop important..." estiment les deux parties dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



Ghislaine Durand a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’élection législative et qu’elle apportait son soutien "sans faille" à la candidature d’Alexandre Vincendet.



« J’ai découvert en Alexandre Vincendet quelqu’un d’humain, de pragmatique et de déterminé, il est tout à fait compatible avec les valeurs que nous défendons et je ferai tout pour que nous portions à l’assemblée un député jeune, novateur, bien loin d’un hologramme Macron » ajoute Ghislaine Durand dans ce communiqué commun.



L'union inattendue de la droite lors des élections municipales à Rillieux-la-Pape avait permis à Alexandre Vincendet de l'emporter en 2014 face à une gauche divisée.



La circonscription est actuellement détenue par l'ancien maire de Rillieux Renaud Gauquelin (PS), en poste depuis la nomination d'Hélène Geoffroy au gouvernement.



L’élection législative aura lieu les 11 et 18 juin prochain.