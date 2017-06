Législatives: couacs dans la distribution des professions de foi dans le sud et l'est

De nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans la distribution des professions de foi des candidats aux

élections législatives à travers plusieurs départements de la région lyonnaise et du sud.



L'acheminement de la propagande électorale dans l'Ain, la Loire, le Rhône,

la Drôme et la Haute-Savoie, assuré par le même prestataire, a rencontré des difficultés, tout comme en Saône-et-Loire et dans le Gard.



Ainsi, les professions de foi de la candidate LR de la 1ère circonscription

de Haute-Savoie ont été distribuées dans la Loire tandis que celles de

candidats de la 2e et 5e circonscriptions manquent à l'appel.



La préfecture de Haute-Savoie a été "informée par plusieurs candidats et

plusieurs électeurs" de "difficultés" dans l'acheminement de la propagande électorale, selon un communiqué.



"Il est constaté le manque de professions de foi et/ou de bulletins de vote", des manques "aléatoires" et qui "peuvent être constatés dans chaque circonscription pour l'ensemble des candidats", a précisé la préfecture.



Dans la 1ère circonscription, où se présente Annabel André-Laurent (LR)

avec le sortant Bernard Accoyer comme suppléant, une enquête du parti a permis de découvrir que "notre profession de foi a atterri dans la Loire, à Roanne", a déclaré à l'AFP Bruno Basso, secrétaire départemental adjoint de la

fédération haut-savoyarde.



"On se retrouve avec des gens qui ne connaissent pas notre candidate ni

notre programme, c'est une catastrophe ! On a envoyé une lettre au préfet et on se réserve le droit d'intenter un recours", a affirmé M. Basso. Un constat d'huissier devait être fait dans l'après-midi.



Le responsable LR a dénoncé une "défaillance de l'Etat". Chaque candidatdevait faire imprimer son matériel et le livrer "avant le 30 mai 12H" à une société prestataire (Koba, spécialiste de la propagande électorale) dans la métropole lyonnaise. C'est là qu'il y a eu un énorme cafouillage



Selon la préfecture du Rhône, des approximations ont également été

constatées dans le Rhône, l'Ain et la Loire.



"Dès la mise en évidence du problème, la préfecture du Rhône a examiné avec

l'entreprise (prestataire) l'ensemble du processus qualité mis en oeuvre, afin

d'engager au plus vite les solutions correctrices nécessaires", a-t-elle dit

dans un communiqué.



Le. Antidaté Debout la France dans la 10ème circonscription, Gerbert Rambaud a fait constater l'absence de sa profession de foi dans les enveloppes officielles. Il entend réclamer l'annulation du scrutin.



D'autres candidats haut-savoyards se sont plaints de l'absence de leur matériel: Chantal Touvet (PCD) dans la 2e circonscription, Astrid Baud-Roche (DVD), Marion Lenne (REM) et Jean-Baptiste Baud (PS) dans la 5e circonscription.



Pour la préfecture, "des opérations de réimpression et de réacheminement ne sont pas envisageables du fait de la proximité de la date du scrutin et de

l'impossibilité de cibler de manière exhaustive les manques à combler". Elle invite les électeurs à consulter les professions de foi sur internet et assure de la présence des bulletins de chaque candidat dans les bureaux de vote dimanche.





Avec AFP