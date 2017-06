Législatives: des élus EELV soutiennent les rescapés de gauche

"L'écologie politique mérite mieux qu'une posture attentiste face au gouvernement de M.Macron"



Par voie de communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere, Sonia Boussema

Conseillère d'arrondissement du 8e (EELV), apporte son soutien à Elliott Aubin, le candidat France Insoumise.



"L'entêtement pro- nucléaire, la logique dérégulatrice du marché, la course aux grands projets inutiles, sont autant de coups portés à notre patrimoine commun. A Lyon, l'obsession de l'anneau des sciences est à ce titre un contresens de l'Histoire" souligne l'élue EELV, qui appelle "personnellement et sans réserve à voter pour les candidats de l'écologie au 2e tour à Lyon, à savoir Elliott Aubin (France Insoumise), Nathalie Perrin-Gilbert (Gram), Pascal Le Brun (France Insoumise), en dépassant nos divergences de sensibilités, pour nous réunir sur cette base essentielle, progressiste, qui unit le peuple de gauche autour de la défense des biens communs"



Dans le même temps, Rémi Zinck candidat EELV dans le 2ème circonscription, appelle à voter pour Nathalie Perrin-Gilbert GRAM dans la 2ème circonscription après avoir été éliminé au premier tour.



Europe Ecologie – Les Verts Lyon pour sa part "fait confiance à ses électrices et électeurs pour déterminer le meilleur choix pour le second tour en lien avec les valeurs écologistes"