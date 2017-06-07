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Législatives: les horaires de votre bureau de vote

Mercredi 7 Juin 2017

Législatives: les horaires de votre bureau de vote
Tous les bureaux de vote du Rhône seront ouverts de 8h à 18h

Fermeture à 19h pour BRON CALUIRE-ET-CUIRE CHASSIEU CORBAS CRAPONNE DARDILLY. DECINES-CHARPIEU DOMMARTIN FEYZIN FRANCHEVILLE GENAS GLEIZÉ IRIGNY JONAGE LA MULATIERE LENTILLY MEYZIEU OULLINS PIERRE-BENITE PUSIGNAN RILLIEUX-LA-PAPE
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR SAINT-FONS SAINT-GENIS-LES-OLLIERES SAINT-GENIS-LAVAL SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU SAINT-PRIEST SAINTE-FOY-LES-LYON SATHONAY-CAMP TASSIN LA DEMI-LUNE VAULX-EN-VELIN VÉNISSIEUX VILLEFRANCHE et VOURLES

Fermeture à 20h à VILLEURBANNE et LYON

Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20
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Directeur de publication: Gérald BOUCHON
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