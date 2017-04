Les Chinois toujours plus nombreux à faire du tourisme à Lyon et dans la région

Grâce à un rythme soutenu de +21% de croissance annuelle moyenne, la fréquentation chinoise a plus que doublé en l’espace de 6 ans dans notre région.



Elle se place ainsi à la 11ème position des clientèles étrangères en 2016, avec 114 000 nuitées dans les établissements hôteliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes (contre 49 000 nuitées seulement en 2011).



Cette clientèle se répartit sur toute l’année avec un pic observé en été (62% de mai à septembre).



Dans la région, la clientèle chinoise privilégie les spots suivants mis en avant dans leurs circuits : Lyon, le lac d’Annecy, Chamonix Mont-Blanc et Évian.



Ces dernières années ont vu apparaitre une nouvelle tendance : les packages « vacances à la neige » « vacances sports d’hiver » auprès des prescripteurs chinois dans les stations de Chamonix, Megève, Val-Thorens, Courchevel…



Les activités les plus prisées sont les sites naturels avec en tête la découverte du Mont Blanc (tourisme contemplatif), les visites guidées, les étapes gastronomiques et oenotouristiques, les visites de patrimoine (les « musts ») et bien sûr le shopping.



Les chinois voyagent souvent en groupe, surtout les plus âgés, pour des facilités de visas et des problématiques de langue.



Néanmoins, une nouvelle tendance s’impose peu à peu par la clientèle « millenials » : cette jeune clientèle chinoise diplômée, plus à l’aise en anglais, souhaite gagner en indépendance et organiser elle-même son propre périple, en s’affranchissant des agences de voyages.



Le CRT Auvergne-Rhône-Alpes (Auvergne–Rhône-Alpes Tourisme) réalise de nombreuses actions de promotion sur le sol chinois en partenariat avec des professionnels du tourisme de la région (Chamonix, Megève, lac d’Annecy, Evian et Lyon et des stations de ski) : démarchages d’agences de voyage et tour-opérateurs, formations des professionnels à la destination Auvergne-Rhône-Alpes, conférences de presse, opérations avec des blogueurs, soirées événementielles aux couleurs de la région.



Parallèlement sont organisés des accueils de presse et éductours (pour tour-opérateurs) pour expérimenter la destination Auvergne-Rhône-Alpes.



Source CRT