Les États-Unis, Bocuse d'Or devant la Norvège et l'Islande

Les États-Unis ont décroché ce mercredi soir à Lyon le Bocuse d'Or, devant la Norvège et l'Islande, lors du 30e anniversaire de ce championnat du monde de cuisine.



Sous-chef au restaurant triplement étoilé Per Sé à New York, Mathew Peters, 33 ans, a remporté le prestigieux trophée, ainsi qu'un chèque de 20.000 euros, devant le Norvégien Christopher Davidsen et l'Islandais Viktor Andrésson, lors

d'un show à l'américaine, au dernier jour du salon international de la

gastronomie (Sirha) à Eurexpo.