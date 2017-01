Les Lions au rebond à Angers

Après le revers concédé face à Gap dimanche, Les Lions seront sur la glace des Ducs d’Angers, ce mardi soir, pour se relancer.



Le revers contre les Rapaces a fait mal. Au terme d’un match de haut niveau remporté logiquement par les visiteurs, les gones ont été rétrogradé au 5e rang de la LIGUE MAGNUS, et ont pu mesurer ce qui leur manquait pour rivaliser avec ce genre d’équipe.



Plusieurs joueurs, déjà. Julien Correia, Vikhael To-Landry, Thomas Rousel et Maxime Favre-Félix manquent toujours à l’appel, Roland Kaspitz est venu s’ajouter à la liste après le match contre Gap.



Un effectif fortement handicapé qui manque un peu de régularité, comme l’expliquait Cédric Custosse après le match, dimanche :



« Il nous manque de la constance. On a vu que Gap sait jouer au même niveau d’intensité pendant 60 minutes, nous on a des périodes de moins bien où on souffre, souvent en seconde période d’ailleurs. On doit corriger cela pour pouvoir rivaliser »



Face à eux, Les Lions retrouveront des Angevins soucieux d’assurer leur place pour les play-offs. Avec 6 points d’avance sur Nice, 9e, les Ducs ne sont pas encore à l’abri et devront profiter de la série de 5 matchs à domicile qui se profilent pour sécuriser leur place.



Pour se faire, ils devront faire mieux que lors de leurs dernières rencontres : sur les 8 derniers matchs, les Ducs n’en ont remporté qu’un, face à Dijon vendredi dernier.



Une série trop négative pour permettre aux coéquipiers de Robin Gaborit, meilleur pointeur du club (25 points), d’aborder ce match avec sérénité.



D’autant plus qu’Angers s’est incliné lors des trois premières confrontations entre les deux équipes.