Les Lions face aux Rapaces ce dimanche à Charlemagne

Après leur victoire face à Nice, vendredi soir, Les Lions reçoivent le leader Gapençais pour un match de haut de tableau aux allures de play-offs.



Difficilement obtenue, la victoire des Lions face aux Aigles de Nice vendredi a officialisé la qualification des gones pour les Play-Offs. Un match à la symbolique importante qui ne doit pas entrainer un relâchement des Lions, comme le soulignait Mitja Sivic après le match.



Car le coach des Lions le sait bien, malgré leur victoire, les coéquipiers de Sébastien Raibon ne peuvent pas se satisfaire de leur performance.



D’ailleurs, le back-up des gones a été le meilleur joueur Lyonnais et a permis au bateau Rhône-alpin de rester à flot face aux vagues Azuréennes.



Autre performance à souligner, celle de Matic Podlipnik qui a réalisé un match de grande qualité pour son retour sur la glace.



Cette saison, le bilan face aux Rapaces est plutôt équilibré. D’abord défaits à Gap en prolongation lors de la première confrontation, Les Lions avaient répondu par une belle victoire à Charlemagne avant de perdre plus sèchement à l’Alp Arena.



Les Lions retrouveront des Rapaces en grande forme. Leaders de la Saxoprint Ligue Magnus depuis plusieurs journées maintenant, les Hauts-Alpins semblent intouchables.



Vainqueurs de leurs 7 derniers matchs, les gapençais ont inscrit 37 buts pour seulement 9 encaissés sur cette période. Impressionnant. Au cours de cette série, ils ont notamment obtenu deux beaux succès sur les glace de Bordeaux (3-1) et Grenoble (4-1), ce sont d’ailleurs eux qui ont stoppé l’incroyable série des Bruleurs de Loups.



Le match est programmé ce dimanche à partir de 17h, à la patinoire Charlemagne