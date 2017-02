Les Lions font la mauvaise opération à Rouen

En s’inclinant sur le fil face à Rouen (3-2), Les Lions glissent à la 5e place et n’ont plus le destin entre leurs mains.



Les Lions démarrent la première période de manière appliquée.



Entreprenants, ils se créent plusieurs occasions et gênent des Rouennais qui ont du mal à rentrer dans leur match.



Sanctionnés deux fois consécutivement, Les Lions cèdent le palet à leurs hôtes et sont dominés.



Logiquement, les Dragons prennent l’avantage sur un but de Jordan Perret et concrétisent leur bonne période.



Plus en confiance, ils confisquent le palet mais restent sous la menace de Lions concentrés. Finalement, ces derniers vont parvenir à égaliser en toute fin de période grâce à Scott Fleming qui permet à ses coéquipiers de rentrer aux vestiaires à hauteur des Rouennais.



Les locaux démarrent le deuxième tiers comme ils ont fini le premier, en confisquant le palet. Plus dangereux que Les Lions, ils peinent malgré tout à déséquilibrer la solide défense Lyonnaise.



C’est la fin de tiers qui verra finalement les filets trembler par trois fois. Sacha Treille donne l’avantage aux siens avant que Chad Langlais ne permette aux Dragons de prendre deux buts d’avance, grâce à un raid solitaire magnifique.



Se pensant à l’abri, les finalistes de la Coupe de France se mettent à la faute et concèdent l’égalisation en toute fin de période, grâce à un but de Samuel Takac. 3-2 pour Rouen à la fin du T2.



La dernière période est plus brouillonne que les deux premières. Fatiguées et tendues, les deux équipes ont du mal à tirer leur épingle du jeu et se créer de réelles occasions.



En fin de match, Les Lions vont réussir à ressortir leurs griffes pour tenter d’aller chercher l’égalisation. Ils pensent y arriver à quelques minutes du terme mais l’arbitre refusera le but libérateur.



Malgré la succession de vagues blanches, les Rouennais tiennent et s’offrent 3 points importants après une fin de match brouillonne.



Après ce revers, combiné à la victoire Bordelaise face à Angers, Les Lions chutent à la 5e place et savent désormais qu’ils affronteront les Boxers au premier tour des Play-Offs. Il faudra attendre la dernière journée, vendredi, pour savoir où démarrera la série.



Pour commencer à domicile, les gones devront impérativement s’imposer face à Dijon et espérer un revers Bordelais.