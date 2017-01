Les Lions s'imposent face aux Gothiques

Auteurs d’un match sérieux, Les Lions s’imposent 4-1 face aux Gothiques d’Amiens et réalisent la bonne opération de la soirée.



Concentrés, les gones démarrent le match plein de maitrise. Cependant, ils peinent à se créer de réelles occasions face à des Gothiques bien en place, jouant le contre à la perfection. Du coup, ce sont les visiteurs qui se montrent les plus dangereux et obligent Matija Pintaric à réaliser plusieurs arrêts. Finalement, c’est Samuel Takac qui va trouver la faille le premier en concluant un mouvement hyper rapide. Sans forcément dominer, les Lions rentrent au vestiaire avec un avantage d’un but.



A l’image du match face à Nice, la seconde période sera un long chemin de croix pour les gones. Dominés par des Gothiques manquant cruellement d’efficacité, ils s’en remettent à Matija Pintaric qui écoeure les attaquants Amiénois. Contre le cours du jeu, Samuel Takac va profiter d’une passe lumineuse de Kramar pour doubler la mise. Finalement, Amiens va réussir à réduire le score sur un but d’Eric Johannsson. A la fin du deuxième tiers, Lyon mène 2-1.



Le rythme va encore monter d’un cran. Après moins de deux minutes de jeu, Arturs Mickevics va inscrire le 3e but Lyonnais et soulager toute la patinoire Charlemagne. Après ce but, le ton va monter d’un cran et offrir une bagarre entre Aubin Lamirault et Romain Bault. Malgré l’exclusion des deux joueurs, ce fait de jeu a l’avantage de réveiller les acteurs qui se livrent une belle bataille jusqu’au pénalty sifflé pour Lyon. Takac, en grande forme ce soir, inscrit son 3e but du match et clos le suspens. 4-1 pour Les Lions.



Grâce à ce succès, combiné aux revers de Gap, Bordeaux et Grenoble, Les Lions réalisent la bonne opération de la soirée.