Les Lions s’inclinent au bout du suspens à Angers

Au terme d’un match difficile et âprement disputé, Les Lions ont concédé une deuxième défaite consécutive à Angers (2-1, prl) mais prennent tout de même un point.



La première période est plutôt étriquée. Bien en place et toutes deux handicapées par de nombreux forfaits, les deux équipes ne se livrent pas trop et s’appliquent surtout à bien défendre. Plusieurs fois sanctionnés, Les Lions vont subir plusieurs périodes de pénalités, dont une à 3 contre 5, mais parviendront à empêcher les Angevins de prendre l’avantage. Finalement, les acteurs rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge et des questions pleins la tête.



Plus entreprenants, les gones affichent un meilleur visage en seconde période. D’ailleurs, ce sont eux qui se montrent le plus dangereux et mettent régulièrement le gardien des Ducs à contribution. D’ailleurs, l’inévitable Scott Fleming va ouvrir le score à la mi- match au terme d’une action menée avec ses compères d’attaque, Samuel Takac et Arturs Mickevics. Réveillés par ce but encaissé, les Ducs vont reprendre leur domination et créer le danger sur la cage de Matija Pntaric. Logiquement, ils vont égaliser grâce à Brian Henderson. 1-1 à la fin du T2.



Le dernier tiers est pauvre en occasion. Fatigués, Les Lions ont toutes les peines du monde à se montrer dangereux et se concentrent sur leur défense. En face, les locaux ont la possession du palet mais se heurtent à la solidité Lyonnaise, malgré un nombre de situation dangereuse légèrement supérieur aux Lions. Comme le scénario le supposait, les deux équipes vont finalement devoir se départager en prolongation. Malgré une grosse occasion Lyonnaise, c’est Angers qui va trouver la faille et s’imposer, profitant d’une pénalité fatale aux Lions.



Toujours avec un match de retard, Les Lions restent donc bloqués à leur 5e place et enchainent une deuxième défaite consécutive.



Vendredi, lors de la réception d’Amiens, les 3 points seront importants pour rester à portée du top 4 de la Ligue Magnus.