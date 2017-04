Les Lyonnais vont enfin aimer le vert !

Pour la première fois, les halles de Lyon « Paul Bocuse » sont investies par un territoire : le Cantal. Le département lance une opération séduction auprès des gones intitulée "Lyonnais vous allez enfin aimer le vert".



Les conseillers en séjours de Cantal Destination et des offices de tourisme, grâce à des outils de communication digitale (casques à réalité virtuelle, projection de film, applications mobiles...) accompagneront les Lyonnais dans la préparation d’un séjour sur le plus grand volcan d’Europe.



Documents d’information, jeu concours, conseils et suggestions de vacances seront à disposition pour la promotion touristique du département.



Le Cantal se découvre aussi par la dégustation de bons produits, et les Lyonnais vont pouvoir se délecter de fromage, salaisons, liqueurs et autres spécialités de ce pays de montagne.



Durant toute l’opération, les visiteurs assisteneront à la découpe de jambon à la griffe, goûteront les fromages du Cantal mariés avec différentes saveurs et savoureront des plats et mises en bouche préparées par des chefs cuisiniers.



A ne pas manquer dans le Cantal: Le parc naturel régional des volcans d’Auvergne, Le puy Mary, labellisé grand site de France

Le Lioran, station de montagne été/hiver, Le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour et le célèbre viaduc de Garabit-Eiffel

Mais aussi le village de Salers, classé parmi les plus beaux villages de France, la route historique des châteaux d’Auvergne, les églises romanes de Sumène-Artense

Ou encore les petites cités de caractère de la châtaigneraie cantalienne, Chaudes-Aigues, les eaux les plus chaudes d’Europe et son centre thermal « Caleden »



Le Cantal est avant tout connu pour ses fromages ! Saveur, authenticité et tradition se combinent à la qualité des produits locaux pour offrir des spécialités gourmandes, à l'image du terroir.



Loin de se cantonner à des mets plantureux comme la truffade ou les tripoux, emblématiques de la gastronomie auvergnate, les tables du Cantal s'offrent une belle diversité avec des chefs étoilés ou de chaleureux bistrots.



Berceau des races salers et aubrac, le Cantal est aussi un terroir de salaisons goûteuses et de produits de qualité, que l'on découvre sur les marchés ou directement à la ferme.



Mais pour les Lyonnais, le plus simple dans un premier temps sera de se rendre aux Halles de Lyon Paul Bocuse le week-end des 21 22 et 23 avril pour l'opération "Lyonnais vous allez enfin aimer le vert !"allusion sans doute au vert de Saint-Étienne