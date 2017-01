Les Maisons du Rhône deviennent les Maisons de la Métropole

Au 1er janvier 2017, les Maisons du Rhône sont officiellement devenues les Maisons de la Métropole de Lyon (MDM).



Le nom change, mais les missions restent les mêmes: il s'agit de prendre soin des tout-petits, d'organiser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, d'aider les plus démunis à surmonter les difficultés…



En effet, les Maisons de la Métropole de Lyon ont pour mission d'accompagner les familles à travers la Protection Maternelle Infantile (PMI) : préparation à l’accouchement, aide à l’allaitement, consultations post-natales, bilans de santé des 3-4 ans



Elles ont aussi en charge d'aider les enfants à bien grandir : les MDM, via les travailleurs sociaux, épaulent les parents des enfants se trouvant en grande difficulté, et ont la responsabilité de protéger les enfants et les signaler au Parquet les cas de maltraitance physique



Parmi leurs missions, faire face aux difficultés financières passagères, en aidant les usagers à déposer un dossier d’aide financière ou se porter garante pour votre logement, aider les plus fragiles, en évaluant le degré de dépendance et en aidant à mettre en place une allocation personnalisé d’autonomie (APA), ou encore garantir un niveau minimum de revenu, en aidant à monter un dossier pour le RSA, et en aidant les usagers à construire un projet de retour à l’emploi.





57 maisons de la Métropole de Lyon emploient quelques 1500 personnes, parmi lesquelles on trouve 680 travailleurs sociaux, 80 médecins, 20 psychologues, 165 infirmiers/puériculteurs, 24 auxiliaires de puériculture, 8 conseillers conjugaux et familiaux, et, bien sur, 500 agents d’accueil et gestionnaires de dossiers.