Les PME lyonnaises parmi les plus dynamiques d’Europe

Selon le rapport annuel publié par La London Stock Exchange classant les 1 000 PME les plus dynamiques d’Europe, les entreprises lyonnaises sont en bonne position.



Parmi les 150 PME françaises retenues pour leur croissance rapide de leur chiffre d’affaires, 13 d’entre elles sont installées sur le territoire métropolitain ou sont limitrophes, soit près de 9%.



« Les PME étant au cœur des priorités fixées dans le programme de développement économique métropolitain, je me félicite du bon classement de ces entreprises qui font partie des fleurons de notre Métropole et se révèlent sur le marché économique européen » se réjouit David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon



Font ainsi partie du classement :



Dans la catégorie 100-150M d’euros (3 entreprises lyonnaises sur les 12 françaises retenues) :

Babolat situé à Lyon 9ème,

Clauger - Brignais,

La Vie Claire – Montagny,



Dans la catégorie 75-100M d’euros (2 entreprises lyonnaises sur les 14 françaises retenues) :

Solutec situé à Lyon 9ème,

Anaveo - Champagne au-Mont-d’Or,



Dans la catégorie 20-50M d’euros

d’Arpèje -Vaulx-en-Velin,

Distriwan - Dardilly,

Huttopia - Saint-Genis-les-Ollières,

Patricola - Montanay,

Airnautic - Colombier-Saugnieu,

Charlott’ - Chaponost,

Exo International - Ternay,

Titan Aviation - Villefranche-sur-Saône