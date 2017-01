Les Rapaces s’imposent à Charlemagne

Au terme d’un match de haut niveau, Les Lions s’inclinent finalement dans leur antre face au leader de la LIGUE MAGNUS (4-2).



Très agréable à suivre, la première période montre la qualité technique et collective des deux équipes. Malgré tout, ce sont plutôt les Rapaces qui se montrent les plus dangereux et se créent le plus d’occasions. Pourtant, ce sont bien les Lions qui vont ouvrir le score grâce à leur attaquant canadien, Scott Fleming. Ce but fait du bien aux Lions qui contiennent mieux les Rapaces et rentrent au vestiaire en menant au score. 1-0 à la fin du T1.



Une statistique peut résumer le deuxième tiers : 23 à 4. Soit le nombre de tirs effectués respectivement par Gap et Lyon. Une domination terrible des visiteurs qui vont pourtant inlassablement se heurter à Matija Pintaric. Malgré tout, les hommes de Luciano Basile vont parvenir à revenir au score sur un tir de King dévié par Branislav Rehus en fin de tiers. 1-1 à la fin du T2.



La dernière période est bien plus équilibrée. Mieux physiquement, Les Lions résistent face à des Rapaces toujours dangereux. Ce sont d’ailleurs eux qui vont prendre l’avantage par Kevin King à 8 minutes du terme. Loin de se laisser abattre, les gones vont revenir grâce une nouvelle fois à Scott Fleming qui marque son deuxième but de la soirée. C’est le moment choisi par Anthony Rech pour venir fracasser la cage de Matija Pintaric et redonner l’avantage aux siens. En fin de match, malgré des occasions franches, Les Lions vont encaisser un dernier but en cage vide pour finalement s’incliner 4-2.



Malgré un beau match, les gones doivent s’incliner face à un adversaire qui leur a été supérieur



Avec ce revers, Les Lions redescendent au 4e rang, en attendant les autres résultats de la soirée.



Prochain match mardi sur la glace des Ducs d’Angers.