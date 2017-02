Les amours téléphoniques entre un surveillant et une détenue devant la justice

Un "coup de foudre" en prison, suivi

d'innombrables échanges téléphoniques avec un portable que le surveillant aurait donné à la détenue: tous deux étaient jugés mardi en correctionnelle à Roanne (Loire) pour ces faits.



Les amours interdits entre Bertrand Arnoud, 46 ans, et Liliane Paolone, 37

ans, avaient éclaté au grand jour en août 2015, après la découverte du

portable et de ses nombreux SMS, lors d'une fouille de la cellule de la jeune

femme à la prison de Roanne.



Epaules carrées et regard bleu brillant de colère, cet "excellent fonctionnaire" qui a démissionné en janvier 2016, se défend d'avoir donné le téléphone à sa maîtresse: "J'ai communiqué avec une détenue, ce qui est interdit, je le reconnais, mais je n'ai jamais introduit quoi que ce soit", a assuré Bertrand Arnoud.



"J'ai travaillé pendant 23 ans et j'ai un dossier pénitentiaire rectiligne, le seul tort que j'ai, c'est d'être tombé amoureux d'une personne qu'il ne

fallait pas", a poursuivi celui qui ne le "supportait pas moralement" et

"allait démissionner".



Le surveillant est poursuivi pour "complicité de recel de bien provenant

d'un délit" car introduit illicitement.



"On n'est pas là pour juger une relation sentimentale, mais pour faire du droit", a assuré le président Fabien Sartre, pour qui "l'essentiel dans ce

dossier, c'est l'échange de SMS". D'autant que Mme Paolone n'a "jamais été auditionnée par les enquêteurs", dans cette affaire.



"L'infraction spécifique (...) c'est que la personne qui laisse ce téléphone aux mains de la détenue est quelqu'un chargé de sa surveillance", a fait valoir le procureur Eric Jallet, dénonçant un "mélange total de genres".



Il a réclamé 3 mois de prison pour elle et 3 mois avec sursis pour lui.



Brièvement interrogée par visioconférence depuis la maison d'arrêt de Dijon où elle purge une peine pour meurtre, Liliane Paolone, petite brune de 37 ans, a disculpé son compagnon: "Le téléphone, ce n'est pas le mien", a-t-elle assuré,expliquant que sa voisine de cellule le "lui prêtait régulièrement".



L'ancien surveillant est pacsé depuis avec la détenue, avec qui il a eu un

"bébé parloir".



Leur avocat, Me Sylvain Cormier, a demandé au tribunal de "tenir compte du contexte": "Elle, une détenue sans problème, lui, un surveillant exemplaire, frappé par une relation d'amour et qui défaille."



"On utilise un portable pour des raisons de confidentialité. L'amour

n'excuse pas tout mais il n'y a aucune malice et sa démission montre qu'il se

rendait compte du caractère intenable de sa situation", a-t-il ajouté, réclamant la relaxe pour l'introduction du portable. Jugement le 13 février.







Avec AFP