Les auto-écoles réunies à Lyon début juin

Le congrès annuel du CNPA Education-Routière se tiendra cette année à Lyon les 2, 3 et 4 juin au Centre de Congrès de la Cité Internationale



Après les manifestations du mois d'avril portant sur la dématérialisation, le 54ème congrès du CNPA Education-Routière sera marqué par la signature d'une charte européenne sur "l'importance d'une éducation routière professionnelle de qualité, gage de la sécurité routière" selon le CNPA.



Cette charte, renommée Déclaration de Lyon, sera signée par Francis Bartholomé, Président National du CNPA, John Lepine, Président de l'EFA (Fédération Européenne des Auto-Ecoles) et en présence de Patrice Bessone, Président de l'Éducation Routière du CNPA.



Jean Todt, envoyé spécial de l'ONU pour la Sécurité Routière fera une intervention vidéo et sera représenté sur place par un de ses experts.



Sur plus de 1600m2, une soixantaine d'exposants présenteront leurs innovations en matière de sécurité routière et apprentissage de la conduite.



Ce congrès sera le premier rassemblement des professionnels du secteur après la nomination du nouveau Gouvernement : le CNPA souhaite donc en faire "un acte fondateur fort, en montrant la cohésion et la cohérence d'une filière entièrement dédiée à la Sécurité Routière, et déterminée à défendre son professionnalisme."



Dans un contexte regrettable de défiance à l'égard de la profession, les échanges autour des ateliers de travail, des tables rondes et des conférences, auront ainsi pour thème principal l'avenir des écoles de conduite agréées.



Le Conseil National des Professions de l'Automobile se présente comme la 5ème branche économique de France avec 130 000 entreprises de proximité et 400 000 emplois non délocalisables"