Les deux Famas retrouvés en Isère, 6 personnes en garde à vue

Les deux fusils Famas dérobés à des militaires jeudi ont été retrouvés en Isère et six personnes étaient en garde à vue mardi, a-t-on appris de source proche de l'enquête, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



Les gendarmes de la Section de recherches de Grenoble, appuyés par le GIGN, ont procédé à ces interpellations dimanche et lundi dans plusieurs familles de gens du voyage sédentarisés à Villefontaine, Creys-Mépieu, Bouvesse-Quirieu,

Mézieu, des communes du nord du département, proches de l'endroit où avait été commis le vol, selon une autre source.



De très importants moyens humains et techniques avaient été déployés depuisjeudi par les gendarmes, saisis par le procureur de Vienne dans le cadre d'une enquête de flagrance, car il s'agissait du vol d'armes de guerre.



Le délit avait été commis sur l'aire de stationnement d'un fast-food dans

une zone commerciale de La Verpillière, quand les trois militaires - deux revenant d'une mission Sentinelle à Paris et l'autre les convoyant - avaient laissé leur fourgonnette banalisée sans surveillance avec leur Famas à

l'intérieur, le temps d'aller déjeuner.



A leur retour, la vitre avait été fracturée et les fusils (déchargés), des

munitions d'une arme de poing et des effets personnels s'étaient volatilisés.





L'endroit étant connu pour ses vols à la roulotte, l'enquête s'était plutôt

orientée vers un "vol d'opportunité, doublé d'un concours de circonstances".



Les fusils d'assaut étaient de nature à intéresser la criminalité organisée

même si trouver des munitions de Famas est difficile sur le marché clandestin.





Avec AFP