Les douaniers jouent les primeurs après deux saisies de drogue

La Banque alimentaire a bénéficié d'un don de près de 30 tonnes de fruits et légumes frais de la part... des douanes de Lyon, après deux saisies de cannabis en Rhône-Alpes dans des camions frigorifiques.



Lundi, les douaniers de Lyon ont saisi sur l'A7, à hauteur de Saint-Rambert-d'Albon, dans la Drôme, 104 kg d'herbe de cannabis, cachés dans des cartons, au fond d'un chargement de quinze tonnes de courgettes et de tomates.



Le 2 mars, toujours sur l'A7, au niveau de l'aire de la Grande Borne, en Isère, un contrôle des douanes dans un chargement de treize tonnes de pommes et d'oranges avait permis de découvrir 310 kg de résine de cannabis, dissimulés sous les cagettes.



Les deux camions frigorifiques venaient d'Espagne, a précisé une porte-parole des douanes de Lyon.



Les fruits ont été remis à la Banque alimentaire de la Loire et les légumes à celle du Rhône. La Banque alimentaire se charge ensuite de répartir les produits sur toute la région.