"Les élections présidentielles sont l’occasion de prendre notre avenir en main" Maurice Charrier soutient Mélenchon

Maurice Charrier, l'ancien maire de Vaulx-en-Velin écrit aux Vaudaises et aux Vaudais, pour soutenir celui qui lui parait le mieux placé pour défendre les intérêts de la France et des Français durant les 5 prochaines années



"Pouvoir regarder loin devant soi et pourquoi pas rêver. Il n’y a rien de plus normal en cela, dans un pays comme la France" pose en préambule celui qui fut l'artisan du renouveau de la cité vaudaise, en proie aux premières violences urbaines en 1990.



"La France, cinquième puissance économique du monde, est riche des savoir-faire et du travail, riche des bénévolats associatifs, riche de la créativité de ses entreprises et de ses habitants, riche de sa jeunesse. Mais ces richesses sont accaparées, détournées par une minorité, dans laquelle les Vaudaises et les Vaudais ne se retrouvent pas".



Pour Maurice Charrier: "Vous n’êtes pas de ceux qui se partagent 54 milliards de bénéfices des grandes entreprises. Vous n’êtes pas de ces gens qui fraudent 80 milliards par an. Vous n’êtes pas actionnaires de ces banques qui accumulent des fortunes en milliards dans les paradis fiscaux".



Et celui qui s'est retiré définitivement de la vie politique en 2014, annonce la couleur...Sans grande surprise, Charrier apporte son soutien à Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise



"Avec Mélenchon, vous êtes en droit d’exiger une autre répartition de la richesse pour vivre mieux, une autre façon de produire et de consommer, plus respectueuse du genre humain et de la nature".



"Vaudaises, Vaudais, vous qui êtes venus, ces décennies passées, des quatre coins de l’Europe, de la Méditerranée, des quatre coins du monde, agissez pour la paix et les solidarités pour le vivre ensemble. Le vote pour Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, c’est dire non à ceux qui veulent nous diviser et nous opposer".



"Vaudaises, Vaudais, des années durant, vous et moi, avons agi pour bâtir une ville solidaire, ouverte à toutes et à tous, une ville cultivée, attentive à ses enfants, à ses jeunes, aux personnes fragiles... j’en garde une mémoire émue. Voter, comme moi, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, c’est poursuivre cette action", conclut Maurice Charrier dans cette lettre aux Vaudais, transmise également à la rédaction de Lyon 1ère



Depuis 2014, Vaulx-en-Velin est dirigée par une équipe municipale PS, conduite jusqu'en 2016 par Hélène Geoffroy, devenue secrétaire d'état à la Ville, après avoir battu le maire communiste sortant Bernard Genin. La ministre soutient Benoit Hamon.



Maurice Charrier avait occupé le poste de maire de Vaulx-en-Velin de 1985 à 2009, démissionnant peu de temps après sa ré-élection.



Il était resté vice-président du Grand Lyon jusqu'en 2014, avant de prendre sa retraite politique.



Ancien membre du Parti communiste, Charrier avait rapidement pris ses distances avec le PCF, en rejoignant la Convention pour une alternative progressiste puis le Parti de gauche.



Maurice Charrier est aujourd'hui Maire honoraire de Vaulx-en-Velin.