Les élus du groupe Centre Démocrate Lyon & Métropole ont rejoint Emmanuel Macron

Les élus du groupe se disent "convaincus que notre responsabilité est de soutenir celui qui porte au mieux nos valeurs humanistes et qui représente un espoir pour demain".



"Élus issus du MoDem, du Radicalisme et du Centre, cette décision nous apparaît comme une évidence : en cohérence avec notre volonté de réformes, de promotion de l’autonomie et de la responsabilité des personnes et des collectifs ; en cohérence avec notre préoccupation pour les questions énergétiques et d’environnement ; en cohérence avec la refondation d’une Europe plus forte, protectrice et solidaire".



Ces élus centristes se félicitent qu'une "recomposition de l’échiquier politique se dessine" et de la "dynamique de rassemblement qui prend chaque jour de l'ampleur".



Pour eux, Macron arrive à fédérer au-delà des clivages partisans traditionnels.



Les élus du Centre Démocrate Lyon & Métropole, invitent les Lyonnaises et les Lyonnais à participer au meeting du samedi 4 février "qui marquera une étape importante de cette campagne présidentielle".



Voici la liste des élus signataires du communiqué



Catherine Panassier, Présidente du groupe Centre Démocrate Lyon Métropole, adjointe au Maire de Lyon 3e en charge de l’urbanisme



Thomas Rudigoz, Maire de Lyon 5e



Blandine Reynaud, Adjointe au Maire de Lyon déléguée à la Petite Enfance



Céline Faurie-Gauthier, Conseillère Municipale déléguée aux Hôpitaux, à la Prévention et à la Santé



Louis Pélaez, Conseiller municipal ; Conseiller de Lyon 8e



Myriam Bencharaa, Adjointe au Maire de Lyon 5e en charge des Affaires sociales, du Logement et de la Politique de la Ville



Grégory Dayme, Conseiller de Lyon 2e



Jean Dominique Durand, Adjoint au Maire de Lyon délégué au Patrimoine



Sandrine Frih, Adjointe au Maire de Lyon déléguée au Tourisme



Eric Desbos, Conseiller de la Métropole délégué à l’Éducation



Bertrand Jabouley, Adjoint au Maire de Lyon 5e délégué à la Gestion des Espaces Publics