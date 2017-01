Les grands chefs du monde réunis à l'Hotel de Ville de Lyon pour le SIRHA

180 chefs, 320 étoiles réunis, le mardi 24 janvier à Lyon, pour célébrer la gastronomie, dans le cadre du Sirha: c'est le dîner des Grands Chefs du Monde.



Cette soirée de gala exceptionnelle réunit, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon, les plus grands chefs étoilés venus des cinq continents.



Le menu de cette édition 2017 s’articule autour de la thématique de la Cuisine du Sud.



Réalisé à plusieurs mains, il sera orchestré par Michel Guérard***, restaurant Les Prés d’Eugénie à Eugénie-les-Bains dans les Landes.



Au total, 180 chefs venus de 26 pays du monde et comptabilisant 320 étoiles seront rassemblés pour ce dîner unique au coeur de la capitale de la

gastronomie.



Pour cette édition 2017, Michel GUÉRARD, chef étoilé du restaurant gastronomique Les Prés d’Eugénie, orchestrera le dîner autour du thème « La Cuisine du Sud ».



Le dîner sera préparé par Michel GUÉRARD, Gérald PASSEDAT*** (Propriétaire et Chef du restaurant gastronomique Le Petit Nice, Marseille), Riccardo MONCO*** (Restaurant gastronomique étoilé Enoteca Pinchiorri, Florence, Italie), Arnaud DONCKELE*** (Restaurant gastronomique La Vague d’or, Saint-Tropez) et Jordi ROCA*** (Restaurant familial 3 étoiles El Celler Can Roca, Girone, Espagne).



La mise en scène du dîner a été confiée à Guy Lassausaie** (Restaurant familial gastronomique à Chasselay (69) et Alain Le Cossec (Directeur des arts culinaires à l’Institut Paul Bocuse).



Ce dîner, organisé dans le cadre du Sirha, se déroule dans le décor exceptionnel de l’Hôtel de Ville de Lyon, en présence de Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon, Président de la Métropole. Il réunit, en un même lieu, pour une soirée exceptionnelle, 180 des plus grands chefs internationaux parmi lesquels : Yannick ALLENO, Frédéric ANTON, Frédéric et Georges BLANC, Jonnie BOER, Enricoa CEREA, Annie FEOLDE, Peter GOOSSENS, Gilles GOUJON, Marc HAEBERLIN, Yoshiharu KAKINUMA, Mizoguchi KANEHIRO, Rasmus KOFOED, Arnaud LALLEMENT, Christian LE SQUER, Jean-Michel LORAIN, Jacques et Régis MARCON, Maxime et René MEILLEUR, Bruno MENARD, Christophe MULLER, Ogasawara NAGASAMA, Anne-Sophie PIC, Jean-François PIEGE, Eric PRAS, Emmanuel RENAUT, Joël ROBUCHON, Alain et Michel ROUX, Nadia SANTINI, Claude et Pierre TROISGROS, Glen VIEL…